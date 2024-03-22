الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

دينا ترد على الساخرين من قراءتها آية التحصين قبل الرقص

دينا
دينا

ردت الراقصة دينا على الساخرين من تصريحها بقراءة آية التحصين قبل الرقص، قائلة: “فوجئت بهجوم شديد، لكن في النهاية لا أضع هذه الآراء في اهتماماتي”.

ونوهت إلى أن المجتمع يعاني من حالة غريبة بينه وبين الراقصة، حيث يدعونها لإحياء الأفراح والحفلات، لكنهم لا يتزوجون منها، مشيرة إلى أن ما قدمته الفنانة نبيلة عبيد في فيلمها "الراقصة والسياسي في دور سونيا سليم هو جزء مهم من النضال الذي يعيش فيه الراقصون في المجتمع المصري.

txt

دينا: المجتمع لدية صراع كبير مع الراقصة.. ونبيلة عبيد قدمت جزء من الحقيقة

txt

دينا: أنا مش بخاف من ربنا

وأضافت دينا خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، أن ما لا يعرفه المُجتمع عنها أنها شخصية عادية كما باقي الشخصيات، أم وربة منزل، أطبخ بنفسي وأقوم بأمور المنزل بنفسي، وهذه حالة من أيام تحية كاريوكا، وأضافت أن في بداية حياتها العملية، كان لديها صراع في تغيير نظرة المُجتمع للراقصات، لكنها خسرته ولم تستطع تغيير نظرة المُجتمع، لكنها اكتفت بتغيير وجهة نظرها هي عن المهنة وعن المُجتمع.

وقالت دينا أنا مبخافش من ربنا، كل الناس عندها الخوف وبيغلطوا وعندهم التقوى وبيغلطوا، وأنا بغلط عادي، وأكدت أن من المصائب في مُجتمعنا أن الصور النمطية، فالمغني الذي يقف على المسرح ويغني لا يعرف الله، ورُبما الممثل والممثلة وحسب الأدوار التي يقدمونها.

مواد متعلقة

رامز جلال يعاقب بدرة وجوهرة: "بسببكم فيفي عبده بتسرح بعربية تين شوكي"

فيفي عبده: ربنا راضي عني والدليل خلاني أمسك الكعبة بعد دعوة مستجابة

فيفي عبده تستنكر وصف الرقص بالحرام: مهنة محترمة وربنا عالم بشقايا وتعبي

فيفي عبده تعلن وصيتها: "سيبوني يومين قبل الدفن الحياة حلوة"

فيفي عبده: أرفض عمل حفيدتي رقاصة.. واعترف بالزواج العرفي كفترة خطوبة

فيفي عبده: “العرسان كل يوم بتتقدملي ولو مش متجوزة كنت وافقت”
الجريدة الورقية