دينا ترد على الساخرين من قراءتها آية التحصين قبل الرقص

ردت الراقصة دينا على الساخرين من تصريحها بقراءة آية التحصين قبل الرقص، قائلة: “فوجئت بهجوم شديد، لكن في النهاية لا أضع هذه الآراء في اهتماماتي”.

ونوهت إلى أن المجتمع يعاني من حالة غريبة بينه وبين الراقصة، حيث يدعونها لإحياء الأفراح والحفلات، لكنهم لا يتزوجون منها، مشيرة إلى أن ما قدمته الفنانة نبيلة عبيد في فيلمها "الراقصة والسياسي في دور سونيا سليم هو جزء مهم من النضال الذي يعيش فيه الراقصون في المجتمع المصري.

وأضافت دينا خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، أن ما لا يعرفه المُجتمع عنها أنها شخصية عادية كما باقي الشخصيات، أم وربة منزل، أطبخ بنفسي وأقوم بأمور المنزل بنفسي، وهذه حالة من أيام تحية كاريوكا، وأضافت أن في بداية حياتها العملية، كان لديها صراع في تغيير نظرة المُجتمع للراقصات، لكنها خسرته ولم تستطع تغيير نظرة المُجتمع، لكنها اكتفت بتغيير وجهة نظرها هي عن المهنة وعن المُجتمع.

وقالت دينا أنا مبخافش من ربنا، كل الناس عندها الخوف وبيغلطوا وعندهم التقوى وبيغلطوا، وأنا بغلط عادي، وأكدت أن من المصائب في مُجتمعنا أن الصور النمطية، فالمغني الذي يقف على المسرح ويغني لا يعرف الله، ورُبما الممثل والممثلة وحسب الأدوار التي يقدمونها.