إسماعيل جارسيا: جولر لفت الأنظار بقدراته الفنية مع ريال مدريد

تحدث إسماعيل جارسيا مساعد مدرب فريق غلطة سراي التركي، خلال تصريحات صحفية، عن أردا جولر، أن ريال مدريد يتعامل مع اللاعبين الشباب بشكل جيد.



وأوضح في تصريحات صحفية أن : “ ريال مدريد يعرف كيفية التعامل مع الشباب بشكل جيد للغاية وأنه لا يضع عليهم ضغوطًا غير ضرورية تتجاوز ما لديهم، إن الوصول إلى ريال مدريد أمر كبير جدًا بحيث يجب أن تتوفر لديهم جميع الظروف وأكثر ويمكن للكثيرين أن يفشلوا، التحلي بالصبر ومنح أردا غولير الوقت اللازم لمواصلة النضج هي طريقة ذكية جدًا للقيام بذلك”.



وتابع:" أردا جولر لاعب ريال مدريد، وقع لأكبر نادٍ في العالم، فيما بدأ صغيرًا جدًا وفي فريق كبير ، وقد أدى أداءً جيدًا للغاية وأسلوب لعبه بالإضافة إلى إظهار جودته، جذاب للغاية، إنه يلفت انتباهك بسرعة كبيرة، علاوة على ذلك، وقع لأكبر ناد في العالم”.



وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي يقترب من الاتفاق مع ريال مدريد، على عقد صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أكدت بأنه على غرار ما حدث مع دياز، يريد ميلان استعارة أردا جولر، لاعب ريال مدريد، لتخفيف التوتر الذي يشعر به اللاعب، والاستفادة منه لما يمتلكه من إمكانيات.

جولر الذي فضل ريال مدريد على برشلونة في الصيف الماضي، وانضم للنادي الملكي، عانى من الإصابات ولم يتمكن من المشاركة بشكل مستمر، مما يجعل خروجه في الصيف محتملا.

ريال مدريد يدرس إعارة اللاعب التركي في الموسم المقبل، والمفاوضات جارية بين الفريقين، ولا يمانع النادي الملكي رحيل جولر إلى ميلان، لتكرار ما حدث مع دياز، خاصة وأنه ليس جاهزًا لتلبية متطلبات كونه لاعبًا في ريال مدريد خلال هذه المرحلة من حياته المهنية.