ريال مدريد يحذر لاعبيه قبل فترة التوقف الدولي

كشف الصحفي خوسيه فيليكس دياز، عن رسالة تحذيرية وجهها ريال مدريد لنجومه، قبل ذهابهم إلى معسكرات منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، خاصة وأن الفريق تنتظره مواجهات حاسمة بعد نهاية أسبوع الفيفا الحالي.

وأكد أن رسالة ريال مدريد، لنجومه الدوليين مفادها:”كونوا حذرين للغاية، إنها مباريات ودية”، هذه هي الرسالة التي تلقاها اللاعبون الدوليون في فالديبيباس قبل مغادرتهم إلى معسكر منتخبات بلادهم.

أزمة إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد

يخطط الاتحاد المغربي لكرة القدم، للاستفادة من لاعبهم الجديد إبراهيم دياز، خلال أولمبياد باريس الصيفية المقبلة.

ووقع منتخب المغرب الأولمبي في المجموعة الثانية، مع منتخب الأرجنتين وأوكرانيا والفريق صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

ونجح المنتخب "أسود أطلس" تحت سن 23 عامًا، في التأهل إلى أولمبياد باريس بعد أن فاز بلقب بطل إفريقيا، على حساب المنتخب المصري في المباراة النهائية.

وسيُمثل المنتخب المغربي القارة الإفريقية، في أولمبياد باريس إلى جانب كل من مصر ومالي، في انتظار خوض غينيا الملحق مع رابع قارة آسيا.

وينوي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، حضور إبراهيم دياز مع المنتخب المغربي، المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتسمح قوانين الألعاب الأولمبية لفرق كرة القدم، بالاستعانة بـ 3 لاعبين فوق سن، بينما يجب ألا يتجاوز عمر اللاعبين الآخرين 23 عامًا، مما يعني أنه من الممكن أن يعتمد المنتخب المغربي على إبراهيم دياز.



