مسلسل الكبير أوي 8| جوني ينفذ مقلب فى نفادي ويقنعه بوفاته

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “الكبير أوي8” والذى يعرض على قناة on، جلوس جوني أحمد مكي مع هجرس محمد سلام على القهوة فى المزاريطة ودخول نفادى حاتم صلاح لهما ولكن وجدهما يبكيان عليه لوفاته.

وظلا يرددان نفادى كان طيب اتخطف مبكرًا وأنهما سوف يستقبلان العزاء بالليل وعلى الجميع الحضور، ليندهش نفادى من فعلتهما ويصدقهما ويظلان يضحكان عليه.

وجونى يبلغ نفادى أنه مقلب فيه للضحك وأنه إذا وافق على إذاعته سوف ينشرانه على السوشيال ميديا، ليدخل نفادى معهم فى خناقة.

الكبير أوي 8

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.