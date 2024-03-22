ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم نجم ليفربول في الميركاتو القادم

أكد الصحفي خورخي بيكون، عبر شبكة ريليفو الإسبانية، أن ريال مدريد يعمل بالفعل على التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، ويتابعه عن كثب منذ سنوات عديدة.

وشدد الصحفي على أن الريال سيقدم عقدًا لأرنولد لمدة 5 سنوات في حال التعاقد معه في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن اللاعب يتناسب مع سياسة النادي الملكي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطورات جديدة بشأن مستقبله سواء بتجديد عقده مع الريدز أو الرحيل.



أفاد الإعلامي ماتيو موريتو باهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الكسندر ارنولد ، لاعب ليفربول ولكن دون أن يتعدى الأمر دائرة الاهتمام فقط بمتابعة النجم الإنجليزي حيث لا توجد مفاوضات معه أو مع الريدز.

موقف ليفربول واضح من انتقال ارنولد ، الذي سينتهي عقده في صيف 2025 حيث سيعمل على تمديده حتى لا يخسر اللاعب ، خاصة وأنه من الأوراق الأساسية في قائمته.

الجدير بالذكر أن ارنولد قد شارك مع ليفربول في 29 مباراة خلال الموسم الحالي ، سجل هدفين وصنع 10 أهداف.