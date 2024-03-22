موعد نهائي دوري أمم كونكاكاف بين الولايات المتحدة والمكسيك



صعد منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك للمباراة النهائية في بطولة دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للمسابقة القارية بعد غد الأحد بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتغلب منتخب الولايات المتحدة 3 / 1 على منتخب جامايكا، في الوقت الإضافي، في بالدور قبل النهائي للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز المنتخب المكسيكي 3 / صفر على المنتخب البنمي.



وبادر منتخب جامايكا بالتسجيل مبكرا عن طريق جريج لي في الثواني الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل المنتخب الأمريكي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل كوري بيرك، لاعب المنتخب الجامايكي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.



ولجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، حسم خلاله منتخب الولايات المتحدة صعوده من خلاله، حيث أضاف هاجي رايت الهدفين الثاني والثالث للمنتخب الأمريكي في الدقيقتين 96 و109 على الترتيب.



وفي اللقاء الآخر، لم يجد منتخب المكسيك صعوبة في اجتياز نظيره البنمي بثلاثية بيضاء.



وأحرز إدسون ألفاريز الهدف الأول لمنتخب المكسيك في الدقيقة 40، فيما تكفل زميلاه خوليان كينيونيس وأوريلين بينيدا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و67 على الترتيب.



يذكر أن منتخب الولايات المتحدة توج بأول نسختين للبطولة.