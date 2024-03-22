مركز شباب النجمة والحمران يكرم حفظة القرآن الكريم

نظم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، احتفالية بعيد الأم، وذلك ضمن خطة نشاط نادي الفتاة بالمركز للفئة كبار السن وتكريم حفظة القرآن الكريم، الذين حصلوا علي مراكز أولي علي مستوي الإدارة والمديرية، حيث بدا الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب زياد عمر من حفظة القرآن الكريم ثم كلمة الوعظ والارشاد من فضلية الشيخ جمال عبدالمطلب، وبعد ذلك تم توزيع الهدايا وشهادات التقدير علي الأمهات والطلبة.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه الاحتفالية وعلي دور الام في المجتمع وفي الاسرة.

واشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي ان جميع الاديان السماوية بتحث علي أهمية الام ومكانتها وتعظيم دورها.

و اوضحت شيرين ابوالسعود منسقة نادي الفتاة بالمديرية علي دعم القيادة السياسية وايضا حرم الرئيس للمرأة المصرية وانها شريك في المجتمع وان هناك نماذج كثيرة ضحت بالكثير في تربية أبنائها.

وأضاف احمد عيسى هريدي وكيل الإدارة، ان الوزارة بتعمل علي تمكين المرأة في شتي قطاعات الدولة المصرية من خلال انشطة الوزارة. وقال رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي أهمية دور الام ومكانتها وتعظيم دورها في كافة المجالات.

ومن جانبه اكد الشيخ جمال الدين عبداللطيف واعظ بالازهر الشريف ومحاضرا علي أهمية دور المرأة في الإسلام، وأن دور المرأة لايقتصر علي التربية وإنما علي تحفيز الأبناء في جميع مناحي الحياة وخلق وتنشئة جيل واعي وقوي.

وقالت غاده ابو الوفا مديرة مركز شباب النجمة والحمران علي ان هذا المشروع ضمن خطة نشاط نادي الفتاة بالمركز، وتم توزيع بعض الهدايا علي الأمهات، عرفانا بدورهم ولما قدموه تجاه أسرهم ومجتمعهم من تخريج نماذج مشرفة ومتعلمه.

وفي نهاية الحفل تم توجيه الشكر من قبل مديرعام الإدارة علي الإعداد والتجهيز والتنظيم الجيد الي رئيس مجلس إدارة مركز شباب النجمة والحمران والأعضاء وإلي مديرة المركز وإلي السادة العاملين بالمركز.

ياتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، و أنور محمد صدقي مدير عام الإدارة، و شيرين ابوالسعود منسقة نادي الفتاة بالمديرية، واحمد عيسى هريدي وكيل الإدارة، ورجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة و غادة ابوالوفا السيد مديرة مركز شباب النجمة والحمران.