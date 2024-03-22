لقاد مجتمعي لمناقشة محاور مشروع الهوية البصرية بمركز قوص بقنا

ترأس الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اجتماع المشاركة المجتمعية، الذي تم عقده بقاعة الاجتماعات بديوان الوحدة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لمناقشة محاور مشروع الهوية البصرية التي تسعي القيادات التنفيذية بالمحافظة الي تنفيذه بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة، حضر اللقاء هبه الفولي نائب رئيس المركز، وعبد الناصر شينداوي سكرتير الوحدة، والمهندس محمرد عبد الفتاح مدير الإدارة الهندسية بالإضافة الي حضور عدد من ممثلي الجمعيات الاهلية والقيادات الشعبية بالمدينة .

استعرض اللقاء المجتمعي محاور مشروع الهوية البصرية، والأهداف من خلق هوية بصرية تعكس السمات الثقافية والتراثية لمدن المحافظة، كما استعرض منهجية وآليات العمل لإعداد دليل استرشادي من خلال تلقي الافكار المقترحات والمشاركات والاستفسارات من الجهات المهتمة بهذا المجال سواء كانت جهات حكومية او مؤسسات المجتمع المدني لإخراج المشروع في ابهي صوره.

وأشار رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني إلى أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة، وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والنشء من الأطفال فضلاً عن المساهمة في الدعاية والترويج السياحي للمحافظة من خلال "لوجو" مميز خاص بها بحيث يتم وضعه وتعميمه على وسائل المواصلات والمباني والمنشآت الحكومية وفي الأماكن والمواقع الأثرية وغيرها.