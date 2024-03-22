قصور الثقافة تفتتح "ليالي رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

ليالي رمضان الثقافية.. ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، افتتح الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الخميس ليالي رمضان الثقافية والفنية، وليالي أهلا رمضان، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة، ونخبة من المثقفين والمبدعين ووسائل الإعلام المتنوعة.

ورش المواهب والحرف التقليدية

بدأت الفعاليات بتفقد مجموعة من المعارض والورش الفنية والحرف والأشغال اليدوية والتراثية، بجانب معرض لأحدث إصدرات الهيئة بأسعار مخفضة، كما تم تفقد ورش الحكي، والورش الخاصة بالأطفال الموهوبين وذوي القدرات الخاصة وورش الجمعيات الثقافية.





الهلالية تجمع جمهور السيدة زينب

وشهد مقهى نجيب محفوظ عرضا للسيرة الهلالية للراوي محمد عزت ضمن برنامج "راوي من بلدنا" تقديم الشاعر مسعود شومان، حيث قدم تعريفا لفن المربع وسماته الجمالية ثم الفنان الشعبي عزت نصر الدين ليفتتح أولى الفقرات الفنية بمجموعة من المواويل والمربعات ثم يبدأ الراوي محمد عزت قصة الريادة الكبرى التي تضم أربع قبائل من الهلالية، وبدأت الرحلة من خروجهم من أرض نجد بالجزيرة العربية وامتدت إلى الغرب، مرورا بالعريش والسلوم بمصر، والاستقرار في درنة الليبية، وقيام دياب بن غانم بطلب صيد غزال من الجبل ورفض والده خوفا عليه، وطلب منه أن يستشير الأمير أبوزيد ولكن يرفض دياب أمر والده، معتبرا نفسه كبير قبيلة الزغابة، ويذهب إلى الجبل دون علم والده فيتيه هناك.

واحة الشعراء واحتفال باليوم العالمي للشعر

وفى واحة الشعراء أقيمت أولى الأمسيات الشعرية احتفالا باليوم العالمي للشعر التى قدمها الروائي فؤاد مرسى، وشارك فيها مجموعة من الشعراء منهم د. أحمد صلاح كامل الذى قدم قصيدة "رسالة إلى مهلهل"، ومنصور عبد المقصود قصيدة "بحبك يا مصر"، أوفي عبد الله قصيدة "تعليق على الأحداث"، مرفت أمين "بدر البدور، يا نسيم أحلامي، شريف خميس "لما توصل بالسلامة"، بمصاحبة الفنان علي إسماعيل الذى قدم باقة من الأغنيات منها "شباك النبي، أنا لسه بحبك، آه ياللي، عم الحج".

أول حفلات التوقيع

كما أقيم حفل توقيع ومناقشة ديوان "أردية مهترئة لديونيسوس"، للشاعر أمل سالم، وقدم مقاربات نقدية للديوان الناقد د. رضا عطية، بحضور نخبة من المبدعين والنقاد منهم عبد السلام فاروق، سيد الوكيل، د. محمد صلاح الدين، والشاعر د. شوقي الكردي، والفنان أحمد الصعيدي.

أوضح "سالم" أن الديوان يحتوي على تسعة نصوص منها "متاهة الأم، الطمي والوجه، هامش البدايات" وأنه حاول أن يكتب ما رآه مستندا على أسطورة ديونيسوس المعبود اليوناني، كما ألقى الشاعر مجموعة من قصائد الديوان.



أشار د. رضا عطية أن قصائد الديوان متصلة وبينها تضامن عضوي وكأنها قصيدة طويلة ممتدة، وفي غير مقطع متتابع نجد عند الشاعر أكثر من صوت في القصيدة، وأحيانا يكون ما بين الصوتين نوع من الحجاج ونوع من الجدل وهذه سمة لافتة، وأشار أن هندسة الجمل عند أمل سالم يغلب عليها القصر وأحيانا تكون الجمل حادة تجسد الانفعال النفسي المرتد أو المختبر والقصيدة تأخذ شكلا أقرب إلى الأنشودة.

د. سعيد عبده في عطر الأحباب

وضمن برنامج عطر الأحباب عقدت ندوة عن سيرة الكاتب د. سعيد عبده، أحد أعلام الطب الوقائي، تحدث عنه حفيده الشاعر حسام العقدة، وأكد أن أشعاره تحولت إلى هتافات وشعارات أثناء الثورة، وهو رائد الموال السياسي، والمقال الطبي، والقصة القصيرة، والقصة الساخرة، وتبسيط العلوم في الشعر.

وأضاف "العقدة" أن د. سعيد كان يكتب مقالا في جريدة الأخبار بعنوان "طيببك الخاص" وأنشأ أول مجلة في الطب بمصر عام 1950، وكان رئيس تحريرها، كما قام بإعادة صياغة الدواوين الشعرية منها "مجنون ليلى"، وكان من رواد نادي القصة.

الفعاليات الثقافية تنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارات العامة التابعة، المكتبات والمواهب والنشر والثقافة العامة والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات، كما تشارك إدارة الطفل بورش للرواد.

حضر الفعاليات عدد من مديري عموم الهيئة منهم، أماني شاكر مدير عام المكتبات والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة، الشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، المخرج محمد صابر مدير عام المواهب، الحسيني عمران مدير عام النشر، عبير رشيدي مدير عام الجمعيات الثقافية، د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، كريمة بدوي مدير عام الشئون المالية، تغريد كامل مدير عام التسويق، محمود أنور مدير عام الإعلام، حنان حسن مدير عام قياس الرأي الثقافي.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.