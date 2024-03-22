أتليتكو مدريد يراقب فيكتور جيوكيريس بجدية

أكدت بعض التقارير الصحفية التى تناولتها الصحافة البرتغالية، أن أتلتيكو مدريد يراقب وضع فيكتور جيوكيريس مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.



وتشير التقارير الواردة من البرتغال إلى أن سبورتنج سيطلب 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل فيكتور ولذلك سيواجه أتليتكو صعوبة في تعاقده مع اللاعب بسبب سعره المرتفع.



وعلى الجانب الآخر، كشفت تقارير مفاجأة تخص قرب ثنائي أتلتيكو مدريد، كوكي ريسوريكسيون وماريو هيرموسو، من دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف المقبل.



ووفقا للصحفي السعودي الموثوق خالد الرشيد، فإن هيرموسو وكوكي نجمي أتلتيكو مدريد أبدو موافقتهما على اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.



و ينتهي عقدي كوكي ريسوريكسيون وماريو هيرموسو، مع ناديهما الإسباني في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يمكن للثنائب الانضمام لأندية الدوري السعودي، في صفقة انتقال حر.

