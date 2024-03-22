برشلونة يشيد بأداء “نوح درويش” بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة سعيد بالمستوى الذي يقدمه ” نوح درويش “، بالفترة الحالية ويشعرون أن الرهان الذي قاموا به من أجله بدأ يؤتي ثماره.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب بدأ بالتألق مع برشلونة أتلتيك في المباريات الأخيرة، ثم أكمل ذلك مع منتخب ألمانيا تحت 18 عام عندما سجل هدف الفوز ضد هولندا؛ ليثبت أنه قادر على اللعب للبارسا.

ويراهن برشلونة على أمرين في هذه الصفقة وهما عامل الوقت وتراجع القيمة السوقية لجواو فيليكس (30 مليون يورو) وفقا لشبكة "ترانسفير ماركت".

وأضافت أيضا أن جواو فيليكس يريد الاستمرار مع برشلونة، ولا يريد العودة إلى النادي المدريدي طالما بقى دييجو سيميوني مديرا فنيا للفريق.

ولفتت إلى أن أتلتيكو كان يرغب في الاتفاق على انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى برشلونة أو بيعه لناد سعودي، لكن اللاعب يرفض فكرة اللعب في الدوري السعودي.

وأوضحت أن برشلونة لا ينوي أيضا دفع رسوم شراء في ظل مطالبة أتلتيكو بـ65 مليون يورو لبيع اللاعب، بل يريد النادي الكتالوني تحمل راتب فيليكس فقط مع وضع بند للشراء لا يكون إلزاميا.

وختمت تقريرها بأن إدارة برشلونة لا تتحرك باستعجال في هذه الصفقة، لعلمهم بأن رغبة جواو فيليكس هي الاستمرار مع النادي الكتالوني.