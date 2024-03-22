حملات مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز محافظة الفيوم ، ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، والسيرفيس والتاكسي، ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خلال الحملات، تم التنبيه على سائقي السيرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة، بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة.

اعلان تعريفة الركوب..

وفى وقت سابق اليوم أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح اليوم الجمعة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور ومباحث المرور، بتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كافة مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قِبل المحافظة، وخطوط سير السيارات.

مشدداً على ضرورة وضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة والنقل الجماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

وطالب المحافظ، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، من خلال أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ومنذ الاعلان عن تحريك أسعار البنزين والسولار، كلف الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع طارئ لتحديد أسعار تعريفة الركوب بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء مجالس المدن، ومدير ادارة المواقف، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وممثلي ادرة مرور الفيوم، ومديرية التموين، حيث تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة.

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