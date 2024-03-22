ضبطت مباحث الأموال العامة، عاطل يدير وكرًا لتزوير الأختام والتقارير المنسوبة للمستشفيات الحكومية وترويجها مقابل الأموال فى المرج،وتوالت النيابة التحقيق .

سقوط عاطل لتزوير الأختام والتقارير المنسوبة للمستشفيات الحكومية في المرج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ؛ بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والتقارير المنسوبة للعديد من المستشفيات بقصد ترويجها على عملائه مقابل الحصول على مبالغ مالية.

بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع "فيس بوك" للاحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 21 نموذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية "مزور"، 66 أكلاشيه منسوبين للعديد من المستشفيات والجهات الحكومية والخاصة والأطباء بمختلف التخصصات - عدد من المحررات الرسمية المزورة والأدوات المستخدمة فى اصطناع المحررات الرسمية المزورة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي العمل خارج البلاد في مدينة نصر

كما ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة وهمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى العمل خارج البلاد بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل مقيم بالقليوبية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء (شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف "خالية البيانات" منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية- صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر- إيصالات استلام نقدية- 3 أكلاشيهات - جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر- هاتف محمول.. ".

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وأقر بنشاطه الإجرامى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.