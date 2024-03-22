ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة وهمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى العمل خارج البلاد بمدينة نصر.

ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي العمل خارج البلاد في مدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل مقيم بالقليوبية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء (شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف "خالية البيانات" منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية- صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر- إيصالات استلام نقدية- 3 أكلاشيهات - جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر- هاتف محمول.. ".

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وأقر بنشاطه الإجرامى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في منطقة الخصوص

كما حددت جهات التحقيق المختصة،اولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في منطقة الخصوص،لجلسة ١ أبريل المقبل في محكمة جنايات بنها، بعد أن عثرت الأجهزة الامنية على جثته داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد أن قام صاحب شركة تسويق عقاري بمنطقة الخصوص بـ الإبلاغ عن اختفاء ابنه.

ورصدت الكاميرات، خروج المتهم من شارع منزل المجني عليه بصحبة الطفل، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بحجة شراء ملابس رياضية له، كما رصدت الكاميرات التفات المتهم يمينا ويسارا خوفا من أن يشاهده أحد من الجيران ولم يلاحظ الكاميرات بطول وعرض الشارع الذي يسير به، وعند الاتصال به من قبل والد المجني عليه أنكر نزوله للمنطقة وأنه في حدائق القبة ولم يشاهد الطفل، بحسب ما جاء على لسان والد المجني عليه .

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: “استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكرة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص”.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا.

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقًا "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.