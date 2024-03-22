الأمن يكثف حملاته في الأقصر ويضبط تجار الحشيش والشابو

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة



وأسفرت الجهود الأمنية عن تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين"- فرد محلى وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وطلقة).



فيما ضبطت القوات (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وطلقة).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

