وظائف جديدة للشباب والتقديم حتى نهاية إبريل.. الحق فرصتك

فرص عمل، وظائف، يبحث الشباب عبر محركات البحث عن وظائف بمرتبات مجزية تعينهم على الحياة وتوفر لهم حياة كريمة، لذا تسعى وزارة العمل، على التواصل مع شركات القطاع الخاص والإعلان عن الوظائف المتوفر، والمتابعة لضمان إلحاق الشباب المتقدم بالوظائف وضمان حقوقهم كافة.

وتتوفر 1638 وظيفة جديدة في 42 شركة قطاع خاص بـ 13 محافظة، في مختلف التخصصات، من بينها وظائف لذوي الهمم، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي، ويمكن التقدم على تلك الوظائف حتى نهاية شهر إبريل القادم، من خلال وزارة العمل أو مديريات العمل بالمحافظات المتوفر فيها الوظائف، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الوظائف المتاحة للشباب والمحافظات المتوفرة بها.

وظائف جديدة للشباب

وتتوفر فرص العمل في هذه المحافظات:- القاهرة- الجيزة- القليوبية- الغربية- الفيوم- القليوبية- دمياط- المنيا- أسيوط- بورسعيد- الإسكندرية- الدقهلية- السويس.

فرص عمل للشباب

مشرف فريق- سكرتارية- عضو فريق- مساعد مدير مطعم- مشرف مطعم- مهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة- مبيعات وإنتاج- سكرتارية- تلى سيلز- مدرسين جميع التخصصات- محاسبين- مشرف تغذية ماكينات- حجارين- أعمال إدارية- مدير صيانة- رسام هندسي- مندوب تسويق وبيع- موظف ملاحة- موظف حسابات ملاحين- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- موظف استقبال- أخصائيين تمويل- مسئول تعيينات- مندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.