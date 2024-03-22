التموين تشدد الحملات على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدة حملات رقابية محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز امس الجمعة عقب قرارات وزير البترول ولجنة تسعير المواد البتروليه بناء على تكليف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

فى محافظة اسيوط اصدر اللواء عصام سعد محافظ اسيوط تعليمات بتشديد وتكثيف الرقابة علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

قامت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع خالد الدبر وكيل المديرية وجميع مديري الادارات التموينية ورؤساء المكاتب التموينية بالمرور علي المحطات ومستودعات البوتاجاز وذلك لمتابعه الارصده ومراقبة مدي الالتزام بالأسعار الجديده عقب الزياده في أسعار المواد البتروليه هذا وتم التأكد من توافر الارصده وعدم وجود أي مشكلات او شكاوي

هذا وفي أثناء المرور تم ضبط عدد ٥٠ شيكارة سماد زراعي المدعم زنه الشيكارة ٥٠ كجم والمخصص للتوزيع علي الحيازات الزراعية قام احد الأشخاص بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها وذلك بدائرة مركز صدفا تم مصادرة الكمية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه شارك في الضبطية محمد ابراهيم مدير إدارة تموين صدفا