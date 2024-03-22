تشميع 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

عقب واقعة نشوب حريق بأحد مصحات علاج الادمان ومصرع ثلاثة اشخاص واصابة سبعة آخرون . اعطي اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية توجيهات مشددة بشن حملات مستمرة علي تلك المراكز ومراجعة تراخيصها وكيفية تشغيلها بالتنسيق مع وزارتى التضامن والصحة .

وكانت محافظة الإسماعيلية شهدت ، انتشار اقامة مراكز لعلاج الادمان يديرها أشخاص غير متخصصين .

أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية ومسؤولي صندوق مكافحه وعلاج الإدمان ومفتشي إدارة الصحة ، بشن حملة مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) لعلاج الإدمان بمدينة فايد ومراكز المحافظة لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال أصحابها.



واشار شاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية ان الحملة استهدفت المراكز الخاصة بعلاج الإدمان المخالفة بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء عمرو الشافعى رئيس مركز ومدينة فايد وبحضور مساعد مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد عنانى وعميد محمد عصمت نائب مأمور مركز فايد ورئيس مباحث فايد.



اسفرت الحملة عن ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص ،بقرية فنارة بمركز فايد و 3 بنطاق قرية ابوسلطان .



وعقب تقنين الإجراءات، تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة لمزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.