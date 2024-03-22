روب بايدج : ويلز لا تخشى بولندا وسنتأهل لليورو

أعرب روب بايدج المدير الفني لمنتخب ويلز عن ثقته التامة في قدرة منتخب ويلز في تخطي عقبة منتخب بولندا والتأهل لبطولة أمم أوربا المقبلة والمقرر اقامتها في يونيو المقبل في ألمانيا .

وكان منتخب ويلز قد اكتسح منتخب فنلندا بأربعة اهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كارديف سيتي في مباراة الدور نصف النهائي للمسار الاول للتأهل لبطولة يورو 2024 ليضرب موعدا مع المنتخب البولندي الذي سحق هو الاخر منتخب أستونيا بخمسة اهداف مقابل هدف في العاصمة البولندية وارسو لتبقى المباراة الاخيرة بين المنتخبين على ملعب كارديف لتحديد الفريق المتأهل لليورو وهو الحلم الذي يسعى منتخب ويلز لتحقيقه للبطولة الثالثة على التوالى .

وقال روب بايدج في تصريحات لشبكة البي بي سي عقب المباراة : نعرف قيمة فريقينا وما نملك من مواهب ممتازة ولتشكيل الفريق في اي مباراة نشعر بالمنافسة القوية بين الاعبين لاحتلال المراكز الأساسية ولذلك لا نخشى مباراة بولندا على الرغم من انها ستكون مباراة صعبة للغاية وهم فريق جيد ويستحق الأحترام لكننا الافضل وسنفوز .

وأضاف روب بايدج : لو قدمنا ادائا مثل الذي قدمناه امام كرواتيا ثم امام فنلندا فلا داعي ابدا للقلق على النتيجة فسنذهب الى ملعب المباراة ونفوز ونتأهل الى اليورو .