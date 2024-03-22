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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ختام فعاليات اليوم العلمى لأمراض الكلى وتأثيرها على الحمل بـصحة الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت إدارة الكلى  بالدقهلية يوماً علمياً  بمستشفي ميت سلسيل المركزي بالتعاون مع قسم النساء والتوليد بالمستشفي تحت عنوان "أمراض الكلي في السيدات وتأثير الحمل علي أمراض الكلي".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزراة  الصحة بالدقهلية وبحضور الدكتور محمد السعيد استشاري امراض الكلي بجامعة المنصورة وبحضور اطباء الكلي من مختلف وحدات الكلي بقطاع الشمال

وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى بالدقهلية  أن فعاليات اليوم تضمنت محاضرات نظرية إلى جانب تدريباً عملياً للمشاركين وأنه يأتى فى إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية بجميع أقسام الكلى على مستوى المحافظة.

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