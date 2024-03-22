ريال مدريد يدخل في مفاوضات لتجديد عقد حارسه

دخل نادي ريال مدريد الأسباني في مفاوضات لتجديد عقد حارسه الأوكراني أندري لينون والذي ينتهي تعاقده مع النادي الملكي بنهاية مويم 2024 / 2025 .

وقالت صحيفة الماركا الأسبانية وثيقة الصلة ان أدارة ريال مدريد فتحت خطوطا أتصال مع خورخي مينديز وكيل أندري لينون ليقوم الحارس بتجديد تعاقده قبل الوصول الى يناير المقابل وهو الموعد الذي سيكون الحارس قادرا على التوقيع لاي نادي دون موافقة نادي ريال مدريد وفي ظل أصابة تيبو كورتوا الحارس الأساسي لريال مدريد و رغبة مدريد في التعاقد مع حارس اخر فأن تجديد التعاقد مع أندري لينون يبدو اولوية لادارة الميرنجي .

ونقلت الماركا عن مصدر داخل ريال مدريد قوله : الدخول في المفاوضات مع أندري لينون في التوقيت الحالي هو رسالة الى الحارس الأوكراني برغبة ريال مدريد في الأحتفاظ بعدما تواجد داخل الفريق على مدار خمس سنوات متتالية منذ تعاقده مع ريال مدريد عام 2019 وايضا لتأكيد الحاجة الفنية له وان النادي يعتمد عليه في الفترة القادمة كحارس أول لريال مدريد .

وأضافت الماركا ان الحارس الأوكراني يبدو مقتنعا بالأستمرار في ريال مدريد وان الكثيرين من المقربين منه اكدوا على موافقته على تجديد التعاقد مع ريال مدريد لاسيما وان هناك فرصا حقيقية في الاستمرار والتواجد كأساسي بالفريق الملكي .