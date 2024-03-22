محاضرات فنية وتدريبات عملية فى يوم رياضى لحكام كرة القدم بالفيوم

اقامت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم يوم رياضى للحكام بالمحافظة شمل القاء محاضرات فنية واجراء تدريبات عملية وذلك فى مقر منطقة كرة القدم وملعب الساحة الشعبية .

كانت لجنة الحكام برئاسة شعبان صادق رئيس اللجنة وسيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى وكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى قد قررت اقامة يوم رياضى للحكام بالمنطقة خلال شهر رمضان بحضور الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة .

وخلال اليوم الرياضى القى الكابتن صبرى البرديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى محاضرة فى قانون اللعبة ثم اجرى اختبار فى القانون "ترايفيا" واعقبه اختبارات " فيديو تيست " شملت الاخطاء وسوء السلوك وذلك فى مقر منطقة الكرة بالمحافظة .

عقب ذلك قام الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى باجراء تدريبات بدنية فى ملعب الساحة الشعبية بمدينة الفيوم وتلى ذلك اجراء تدريب عملى على التعاون بين الحكم والحكام المساعدين فى احتساب الاخطاء وحالات التسلل .

الاستعداد لدورة الترقى

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق اجرت منطقة الفيوم لكرة القدم قرعة مباريات دورة الترقى لدورى القسم الرابع بالمنطقة . وقد عقدت المنطقة اجتماعا مع ممثلى الفرق الاربعة التى صعدت لدورة الترقى وهى فرق السيليين وسيلا وجولدن جيت وكفر محفوظ لتحديد موعد وشروط دورة الترقى

حضر الاجتماع الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى والكابتن سيد الشورة عضو المكتب التنفيذى بالمنطقة ومدير لجنة الحكام والكابتن حسنى خطيرى عضو المكتب التنفيذى ومدير لجنة المسابقات بالمنطقة والكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام والمحاضر بالمنطقة والكابتن محمد سامى مقرر لجنة المسابقات وعمر سيد معوض المسئول الادارى بالمنطقة .

كما حضر الاجتماع مندوبو الفرق الاربعة الكابتن حسن انور عن فريق السيليين والكابتن عمرو دعبس عن فريق جولدن جيت والكابتن محمد صميدة عن فريق سيلا والكابتن عبد الباقى صوفى عن فريق كفر محفوظ .

تقرر بدء دورة الترقى فى الاسبوع الاخير من شهر ابريل القادم عقب الانتهاء من اجازة عيد الفطر وتقام الدورة من دورين ذهاب وعودة ويلعب كل فريق 6 مباريات وتبدأ المباريات يوم الثلاثاء 23 ابريل فى الدور الاول بلقاء السيليين وكفر محفوظ على ملعب الساحة فى حين يلتقى جولدن جيت وسيلا على ملعب سنورس وفى الاسبوع الثانى يوم 28 ابريل تلتقى سيلا والسيليين بملعب الساحة وكفر محفوظ وجولدن جيت على ملعب سنورس وفى الاسبوع الثالث يوم 3 مايو يلتقى فريق السيليين مع جولدن جيت وكفر محفوظ مع سيلا على ملعب سنورس .

وفى الدور الثانى يوم 8 مايو يلتقى فريق كفر محفوظ مع السيليين على ملعب سنورس وسيلا مع جولدن جيت على ملعب الساحة ويوم 13 مايو تلتقى السيليين مع سيلا على ملعب الساحة وجولدن جيت مع كفر محفوظ على ملعب سنورس وفى الاسبوع الاخير يوم 18 مايو يلتقى فريق جولدن جيت مع السيليين على ملعب سنورس وسيلا مع كفر محفوظ على ملعب الساحة .

وتقام المباريات خلال شهر ابريل فى الثالثة عصرا وفى شهر مايو تبدأ المباريات فى الرابعة عصرا .

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