بعد ارتفاع الوقود.. أسعار البيض والدواجن اليوم للمستهلك

تشهد أسعار الدواجن اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظًا في بورصة الدواجن، وذلك عقب إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة في البورصة، وللمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن:- من 93 لـ 94 جنيها.

كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك:- 99 جنيها.

كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن:- من 110 لـ 111 جنيها.

كيلو الفراخ الساسو للمستهلك:- 116 جنيها.

كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن:- 115 جنيهًا.

كيلو الفراخ البلدي للمستهلك:- 120 جنيهًا.

كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في بورصة الدواجن:- 85 جنيهًا.

كيلو الفراخ الأمهات البيضاء للمستهلك:- 90 جنيهًا.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأحمر في بورصة الدواجن:- من 149 لـ 151 جنيها، تصل للمستهلك بـ 156 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن:- من 149 لـ 150 جنيها، تصل للمستهلك بـ 155 جنيها.

كرتونة البيض البلدي في بورصة الدواجن:- من 159 لـ 160 جنيهًا، تصل للمستهلك بـ 165 جنيهًا.

أسعار الوقود

بنزين 80:- 11 جنيها

بنزين 92:- 12.5 جنيه

بنزين 95:- 13.5 جنيه

السولار:- 10 جنيهات

أسطوانة البوتجاز:- 100 جنيها