صراع بين تشيلسي وآرسنال على هداف سبورتنج لشبونة

دخل ناديا تشيلسي و الأرسنال الأنجليزيان صراعا قويا لضم مهاجم نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وهدافه السويدي فيكتور جيوكيرز المتألق هذا الموسم في الدوري البرتغالي .

إقرأ أيضًا..

وقالت صحيفة ذي صن البريطانية ان نادي سبورتنج لشبونة يريد وضع مقابل مادي واضح امام اي نادي يريد الحصول على هدافه السويدي والذي دخل ناديا تشيلسي والأرسنال في مفاوضات جادة لضمه حيث اعلن سبورتنج لشبونة عن موافقته على رحيل الاعب مقابل 102 مليون جنية استرليني وهو رقم خرافي بالنسبة لمهاجم قادم من الدوري البرتغالي .

واضافت صحيفة ذي صن : المهاجم السويدي فيكتورجيوكيرز تعاقد مع سبورتنج لشبونة الصيف الماضي قادما من نادي كوفنتري سيتي الأنجليزي مقابل 17 مليون جنية أسترليني الا ان فيكتور جيوكيرز نجح في فرض نفسه نجما للدوري البرتغالي بعدما سجل 29 هدفا في 33 مباراة ونجح في عمل 18 تمريرة حاسمة وهو معدل مذهل للمهاجم الذي يبلغ من العمر 25 عاما مما جعل تشيلسي والارسنال يدخلان في منافسة ضخمة لضمه خاصة وان تشيلسي عرض مع مطلع الانتقالات الشتوية الماضية ضم فيكتور جايكير مقابل 74 مليون جنية أسترليني الا ان عرضه قوبل بالرفض من جانب سبورتنج لشبونة .

وكشفت الصحيفة الأنجليزية عن رغبة سبورتنج لشبونة لتعديل عقد المهاجم السويدي لرفع الشرط الجزائي من 87 مليون جنية استرليني حاليا الى 102 مليون جنيه استرليني مثلما يرغب النادي في الحصول عليه عند موافقته على الرحيل لاحد الأندية الأنجليزية .