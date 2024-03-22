حبس لص سرق صندوق تبرعات من داخل مسجد بشبين القناطر

امرت جهات التحقيق بشبين القناطر بحبس لص ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، مع مراعاة التجديد ، بتهمة سرقة صندوق تبرعات من داخل مسجد فى نهار رمضان بمنطقة شبين القناطر..

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وأرشد عن الصندوق المستولى عليه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة

المشدد 5 سنوات لصيدلي و3 سنوات لاخرين في اتهامهم بالشروع فى قتل شخص بشبين القناطر

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، لصيدلي بالسجن المشدد 5 سنوات و3 سنوات لمتهمين آخرين في اتهامهم بالشروع فى قتل شخص بإطلاق النيران عليه واصابته بطلق ناري بالذراع اليسرى والظهر بقرية طحانوب بشبين القناطر.

جاء الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية وليد محمد صيره، ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة محمود سامى مليجى، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٢٢٥٨ لسنة ٢٠٣٣ جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ٢٧٤٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه فى يوم ٢٨ /٢٠٢٣/٩، قيام "محمد م.ع" ٣٦ سنة صيدلى، " عمرو م.ف" مقيم صحانوب - مركز شبين القناطر، " ياسر م.ف" ٤٥ سنة مدرب خيل عربي، وجميعهم مقيمين قرية طحانوب مركز شبين القناطر.

وقد شرع المتهمين في قتل المجني عليه " أشرف إ ك " عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" احراز الثاني وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده سلفًا وما أن ظفروا به حتى أشهروا السلاح الناري أنف البيان صوبه مطلقين منه عيارًا ناريًا صوبه محدثين إصابته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.

وأحرز الثاني وحاز الأول والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز الثانى وحاز الأول والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.