بعد ارتفاع الوقود.. أسعار الأسماك اليوم بأسواق الجملة

تشهد أسعار الأسماك اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظًا في أسواق الجملة، وذلك عقب إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في أسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو البلطي:- من 65 لـ 74 جنيها.

كيلو البلطي الأسواني:- من 30 لـ 70 جنيها.

كيلو قشر البياض:- من 80 لـ 150 جنيها.

كيلو ثعابين:- من 50 لـ 350 جنيها.

كيلو مكرونة سويسي:- من 70 لـ 110 جنيهات.

كيلو موسى:- من 190 لـ 400 جنيها.

كيلو سبيط:- من 190 لـ 410 جنيها.

كيلو كابوريا:- من 40 لـ 230 جنيها.

كيلو مرجان:- من 45 لـ 80 جنيها.

كيلو بربون:- من 50 لـ 90 جنيها.

كيلو دنيس:- من 90 لـ 250 جنيها.

كيلو جمبري جامبو:- من 530 لـ 600 جنيها.

كيلو جمبري من 95 لـ 520 جنيها.

كيلو بوري:- من 80 لـ 145 جنيها.

أسعار الوقود

بنزين 80:- 11 جنيها

بنزين 92:- 12.5 جنيه

بنزين 95:- 13.5 جنيه

السولار:- 10 جنيهات

أسطوانة البوتجاز:- 100 جنيها