استياء بشوارع الاسكندرية بسبب رفع السائقين الاجرة بارقام مبالغ فيها

سادت حالة من الاستياء بالشارع السكندريى عقب ارتفاع اسعار البنزين والسولار مما تسبب فى احداث مشادات بين المواطنين والسائقين حيث جاءت التعريفة الجديدة أقل من التعريفة التي كان يحصل عليها السائقين، وسط زحام شديد في الشوارع لعدم توافر السيارات.

وجاء إعلان إدارة المواقف ومحافظة الإسكندرية عن رفع أسعار الأجرة والتعريف الجديدة بزيادات تراوحت بين ٢٥ قرشا و٥٠ قرشا و٧٥ قرشا كحد أقصى للاجرة الداخلية و١٠ جنيهات و١٢ جنيها لخارج المحافظات، فيما زادت أجرة كافة وسائل هيئة النقل العام جنيها أتوبيس وترام.

رصد ت الوفد حالة الشارع السكندري اليوم الجمعة عقب زيادة ارتفاع اسعار السولار والبنزين

قال السيد على موظف

السائقين لم ينتظروا المحافظة تحدد التعريفة وقاموا بزيادة الاجرة مع انفسهم مستغلين ان اليوم الجمعه الاجازة الاسبوعية وخروج المواطنين لزيارة الاقارب ، فهل يعقل ان يتم زيادة التسعيرة الميكروباص للعجمى بمبالغ مبالغ فيها يعنى لكى ادهب للبيطاش ادفع فى حدود عشرة جنيهات ده غير ان بعض السائقين يقومون بتقسيم المسافات لتحقيق ارباح على حساب المواطن .

واشتكي الموظفون الذين يسافرون يوميا أن هده الزيادة ليست فى وقتها نهائى ولم احد يراعى إحساس بالمواطن الفقير، و لم تراع المواطن البسيط الذي تنعكس عليه أي زيادة تطرأ في أسعار السلع ، و بخاصة اسعار الوقود التي يترتب عليها زيادة في أسعار كل السلع، و في النهاية يتحملها المواطن البسيط .

وفى منطقة الموقف وسط المدينة أستغل سائقو سيارات الأجرة بالمحافظة عملية الزيادة التي طرأت علي أسعار البنزين والسولار وقاموا علي الفور بزيادة تعريفة الأجرة وبدأت الزيادة علي مستوي السيارات التي تعمل داخل المحافظة وعلي مستوي سيارات نقل الركاب من مدن المحافظة إلي المحافظات الأخري وشهدت مواقف السيارات مشادات ومناوشات عديدة بين السائقين والمواطنين،

" السائقين "

بينما يقول السائقون : إننا بعد عناء اليوم نوفر هامش ربح بسيطا بعد خصم المصاريف و الوقود و صيانة السيارات ، نتقاسمه مع مالكي سيارات الأجرة و التاكسيات ، و هذا الهامش البسيط بالكاد يكفي ، فإذا طرأت أي زيادة في أسعار الوقود ليس لنا بد إلا أن نحملها علي الراكب ، و هذا أمر طبيعي في ظل زيادة أسعار معظم السلع .

وقال رضا عبدالحميد «سائق

إن الزيادة الأخيرة أجبرتهم علي رفع الأجرة، وأضاف: «الزيادة علينا وعلي الركاب، كما أن مكسب السيارة الواحدة لا يتعدي 17 جنيهاً في الدور، منها 125 قرشاً كارتة وصفيحة أو صفيحتان جاز، وغيار زيت، إضافة لصاحب السيارة، وبالتالي فإن ما يحصل عليه السائق في الدور الواحد لا يتعدي أربعة جنيهات، ونضطر للدفع من جيوبنا لشراء البنزين والجاز».

تزامناً مع قرار ارتفاع أسعار السولار والبنزين، بدأت مديرية التموين في الإسكندرية، حملات ميدانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على محطات الوقود، لمتابعة نتيجة قرار تحريك أسعار البنزين بأنواعه طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

قام وكيل الوزارة التموين بجولة بمحطات تموين السيارات، في وسط وغرب الإسكندرية، خاصة محطات الوقود الموجودة في أطراف المدينة، لرصد الأجواء عقب قرار رفع أسعار البنزين والسولار، لمتابعة نتيجة قرار تحريك أسعار البنزين بأنواعه طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وشكل أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين فى الاسكندرية، غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية، مرتبطة بالغرف الفرعية الـ9 لمتابعة القطاع التمويني للقرار.

وأصدر تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية للمديرية، شملت إدارة الرقابة بالمديرية وإدارة تموين المنتزة وإدارة تموين شرق وإدارة تموين وسط وإدارة تموين غرب والجمرك وإدارة تموين العجمى وإدارة تموين العامرية وإدارة تموين برج العرب وإدارة التجارة الداخلية- بتشكيل حملات تموينية برئاسة مديري الإدارات منذ فجر اليوم الجمعة.

وقال إن الحملات تمارس أعمالها منذ الصباح للمرور على جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وتوافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون أي زحام أو تكدس.

من جانب اخراعتمدت محافظة الإسكندرية التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وطبقًا للجداول المرفقة، على أن يتم نشر التعريفة الجديدة في جميع وسائل الإعلام وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15 %، وكذلك تحديد أجرة أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل حتى 10 %.

كما تمت زيادة تعريفة عداد التاكسي بنسبة حتى 10 % لتصبح بداية فتح البنديره مبلغ (9.25) جنيهات ومبلغ (3.25) جنيهات عن كل كيلو متر من المسافة المقطوعة.،وبالنسبة لهيئة النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى مبلغ واحد جنيه.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وكلف محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بطباعة ملصقات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان واضح.

مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من إدارة المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين. ،مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة