هدوء داخل محطات الوقود ومواقف السيارات بالدقهلية

سادت حالة من الهدوء أمس الجمعة داخل مواقف السيارات ومحطات الوقود بمراكز محافظة الدقهلية، عقب إعلان الحكومة رفع سعر الوقود.

كما شهدت محطات تموين السيارات هدوءا ملحوظا ايضا ولم تشهد أي زحام، وأرجع البعض هذا الهدوء إلى أن اليوم إجازة رسمية فلم يكن هناك أي زحام.

وأكد السائقون في مواقف المحافظة التزامهم بالتعريفة الرسمية التي أقرتها المحافظة.

فيما انتشر رجال المرور في المواقف الرئيسية بالمحافظة لضمان تطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة على المواطنين التي أقرتها المحافظة.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ كفر الدقهلية، تابع أمس الجمعة، مع رؤساء المراكز والمدن، انتظام العمل مع محطات الوقود بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل فى حالة وجود أى مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة. وقرر " المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما قرر " مختار " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

وكلف " المحافظ " مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة .

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود إعتباراً من اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .