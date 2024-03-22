قنا| أرقام ساخنة لتلقي الشكاوي من المغالاة بالتعريفة بعد تحريك أسعار الوقود

خصصت محافظة قنا، أرقامًا ساخنة، لتلقي شكاوي المواطنين، من مغالاة سائقي مركبات الأجرة بين مراكز ومدن المحافظة، بعد تحريك أسعاؤر الوقود وزيادة تعريفة الركوب.

وخصصت المحافظة الخط الساخن رقم 15541 أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة علي الأرقام: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وأعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الجمعة، عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

محافظ قنا

حيث جرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

جنيهان ونصف زيادة للتاكسي:

ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الإشراف على المواقف، وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.50 جنيها، بينما استقرت الزيادة على خطوط السرفيس الداخلية على 2.50 جنيها.

إعلان الأجرة أمام الركاب:

شدد المحافظ ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة.

على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعى، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف رؤساء المراكز بالاشتراك مع مديرية التموين، متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما وجه المحافظ، مدير مجمع المواقف بضرورة، اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، و تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.

ونوه المحافظ، إنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، والتى ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم.