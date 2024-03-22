ندوتين عن ذكرى «العاشر من رمضان وبر الوالدين» بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

نظمت مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ندوتين دينيتين، الأولى بعنوان " رمضان شهر الانتصارات" والثانية بعنوان "بر الوالدين والإحسان إليهم وصلة الرحم" وذلك بالتعاون مع لجنة مع الدعوة بالديوان العام.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بالزقازيق في تقديم ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة لأعضاء المكتبة وأسرهم، بهدف تدريب وتعليم أفراد الأسرة على اكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم في فهم الحياة الأسرية، ومسئولياتها لتحقيق الاستقرار والتوافق الأسري ومواجهة التحديات الأسرية .

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أن المكتبة نظمت ندوتين أون لاين بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، وعيد الأم وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة بالديوان العام، حاضرت فيهما إيمان محمد حسن واعظة بالازهر الشريف وعضوة لجنة التوعية الدينية بالمحافظة، وتم عرضهمها أون لاين.