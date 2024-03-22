أوقاف سوهاج تفتتح مسجد الحاج عبد الحميد بجزيرة طما

إفتتح الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، الموافق 22 من شهر مارس الجاري، الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، مسجد "الحاج عبدالحميد" بجزيرة طما شمال محافظة سوهاج، وأداء خطبة الجمعة.





يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عزوجل وجرت فعاليات إفتتاح المسجد بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وأحمد جلال أبوالدهب عضو مجلس الشيوخ والشيخ إبراهيم محمود،مدير الإدارة وأعضاء المجلس القروى والمفتشون وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالى ورواد المسجد وقام بأداء خطبة الجمعة بالمسجد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة .





وقال الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تم أيضا اليوم، افتتاح مسجد"الحاج على الماحي" بقرية الكشح، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ محمد عفيفي محروس مدير إدارة الأوقاف بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وافتتاح مسجد "الفتاح العليم" بقرية البلابيش بحري، وقام الشيخ عبد الصمد على أحمد، مفتش أول بإدارة جنوب دار السلام، بأداء خطبة الجمعة .