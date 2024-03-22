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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب بنسبة 10 %

تعريفة الركوب الجديدة
تعريفة الركوب الجديدة

أعتمد الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية اليوم الجمعه زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10% ، وتشمل  سيارات الميكروباص و السرفيس والتاكسي ، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي .

وأوضح " مختار " بأن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع  جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد  والغاز الطبيعي بواقع جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :  السولار       10 جنيه للتر ) . ( بنزين 95    13,50 جنيه للتر ) .  ( بنزين 92   12,50 جنيه للتر ) .  ( بنزين 80    11 جنيه للتر ) .

( الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب )

وقرر " المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية  للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما قرر " مختار " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

وكلف " المحافظ " مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة  .


 

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