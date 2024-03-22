تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة القاهرة

بعد تحريك سعر البنزين والسولار..

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق ، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسي الأبيض.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة .

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتقدم بالتهنئه للأم والأسرة المصرية بيوم المرأة المصريه

وأكد محافظ القاهرة أن الأم كرمها الله سبحانه و تعالى في جميع الأديان السماوية وأوصى بها الرسول الكريم خيرا تقديرا لدورها وعرفانا لما تقدمه من تضحيات لبناء الأسرة والمجتمع والاعتراف لهن بالفضل لما تبذلنه في سبيل تربية ورعاية الأبناء.

وأضاف محافظ القاهرة أن الام المصرية نجحت في جميع المحافل الدولية والمحلية فهي المعلمة والطبيبة والسياسية والباحثة والدبلوماسية والوزيرة والمربية لأبناء الوطن الناجحين الذين يعدون دعامة مصر في بناء الجمهورية الجديدة

وقدم محافظ القاهرة التحية لكل ام وزوجة وابنة شهيد لما قدموه من أغلى ما يقدمه الإنسان وهو أرواح أبنائهن فداء لاستقرار الوطن مؤكدًا أن الام المصرية ستظل رمزا للعطاء على مر العصور

ان الام كالشجرة المزهرة والمثمرة، جذورها راسخة، شامخة بانية، ومربية، معلمة، لا تغمض عينها ولا يهنأ قلبها حتى ترى النجاح يكلل اولادها، الام تعطي بلا سؤال وبلا حدود، لا ترتوي حتى يرتوي فلذة كبدها.

لا نكافؤها حتى بعيدها...فلها اقسم رب العزة ان يكرّمها، فجعل الجنّةَ تحت اقدامها، وجعل رَحْمَهَا مربوطٌ برحمتِه فتحية اعزاز واجلال لكل ام مصرية .. رمز الصمود والتحدي ورافعة راية الوطن..