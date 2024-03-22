مشيرة خطاب: مستشفي الناس صرح طبي متميز يضاهي المراكز العالمية

تفقدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أقسام مستشفي الناس الخيري للأطفال التي تحتوي على ٥٥٧ سرير، ١٠ غرف عمليات مجهزة لحالات القلب والصدر، يتم من خلالها اجراء جراحات القلب المفتوح لعلاج العيوب الخلقية المعقدة للقلب وتصليح وتغيير صمامات القلب، وجراحات لعمل وصلات لمرضي قصور وضيق الشرايين التاجية للاطفال، ١٤٠ وحدة رعاية مركزة، ٤ وحدات للقسطرة القلبية، و48 عيادة خارجية تعمل توفير خدمات رعاية طبية عالية الجودة باستخدام أحدث وسائل التشخيص، وكافة هذه الخدمات توفرها مستشفي الناس بالمجان لقطاع عريض من البالغين والأطفال من الجنسين.

وأكدت خطاب، أن الحق في الصحة أحد أهم محددات الحق في الحياة لكل إنسان والطفل بشكل خاص، مشيرة إلى أن الوفاء بحقوق الفئات الأكثر ضعفا وتعرضا للخطر تحتل الأولوية في منظومة حقوق الإنسان، وأن الحق في الصحة ينطوي علي الحق في التمتع بأعلى مستوي ممكن من الصحة البدنية والنفسية والحق في الحصول علي أعلى مستوي ممكن من الخدمات الصحية.

وأشادت خطاب، بالمستوي المتميز لكافة التخصصات مثل عمليات القلب المفتوح وغيرها من الخدمات الطبية والصحية والثقافية والاجتماعية التي تقدمها المستشفي وخاصة الخدمات المقدمة للأطفال. نظرا لأنّ الأطفال هم الأكثر تأثراً، كما انهم اكبر واهم شريحة سكانية في مصر.

وأوضحت خطاب، أن ما شاهدته اليوم يماثل ويضاهي أكبر المراكز العالمية في تقديم الخدمات الطبية للاطفال بأحدث المعايير والتقنيات العالمية من خلال كوادر مهنية مدربة من الأطباء والمتخصصين وفرق التمريض والفنيين اللازمين يعملون بتفاني في هذا الصرح الطبي العملاق. المزود بآخر ما قدمه العلم في مجال المعدات الطبية الحديثة.

وأفادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الجهد الكبير والتميز يدل علي الدور المجتمعي الهام الذي يقوم به رجال الأعمال والمواطنين من خلال الجمعيات الأهلية، مثمنةور المجتمع المدني في سد الفجوات المقدمة لغير القادرين في المساهمة بجانب الدولة في دعم الرعاية الصحية للمواطنين وبخاصه فئة الأطفال حيث أن صحّة الأطفال تحدد صحة الجيل القادم، وتساعد على التنبؤ بتحديات الصحة المستقبليّة.