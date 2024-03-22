تعرف على اسعار السلع الغذائية بعد رفع سعر البنزين والسولار

تباينت أسعار السلع الأساسية للمستهلك اليوم الجمعة 22 مارس 2024، حيث سجل سعر الأرز المعبأ نحو 34.68 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر السكر 42.02 جنيه للكيلو، وجاء ذلك بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار.

وجاءت أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة 22 مارس 2024 كالتالى:

أسعار السلع الأساسية للمستهلك اليوم

سعر كيلو الأرز المعبأ انخفض سعر كيلو الأرز المعبأ، مسجلًا 34.68 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ

انخفض سعر كيلو السكر المعبأ، مسجلًا 42.02 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة)

انخفض سعر زيت عباد الشمس، مسجلًا 95.19 جنيه للتر.

سعر كيلو المكرونة المعبأ

انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأ، مسجلًا 30.77 جنيه.

سعر كيلو العدس المعبأ

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ، مسجلًا 72.28 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ، مسجلًا 57.17 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ

انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ، مسجلًا 29.03 جنيه.

وقد أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار، حيث تم رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، ليصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، وسعر لتر السولار بعد الزيادة 10 جنيهات.

وجاء ذلك فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة، وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة.