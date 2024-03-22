مدير تعليم الإسكندرية يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إيفينيا سيدرياس نائب رئيس البعثة الأمريكية في مصر، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور عمرو بصيلة القائم بأعمال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما حضر انجي لطفى خبير اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية والدكتور محمد فوزي قائم بأعمال مدير المشروع والدكتور عمرو سليمان مدير وحدة المدارس الدولية بالمشروع والقبطان علاء فتح العضو المنتدب بشركة أسواق فتح الله وذلك لتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.



وبدأت الجولة التفقدية بمتابعة معمل الحاسب الآلي ومعمل الابتكارات ومعمل المخبوزات ومعمل اللغة والصوتيات والفصول الدراسية ومعمل الأنشطة والملاعب الرياضية، حضر اللقاء المهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفني، والأستاذ محمد سليمان المدير العام.