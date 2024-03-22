تعرف على تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات بسوهاج بعد رفع أسعار المحروقات

أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، قرارا بتعديل تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة 15% لمركبات السولار عن تعريفة الأجرة السابقة، أما بالنسبة للتاكسي العداد الأجرة 13.50 غرب المدينة و17.50 شرق مدينة سوهاج .

وقال محافظ الإقليم، ان هذا يأتي عقب صدور قرار وزير البترول بتحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: لتر بنزين 80 "8.00 جنيهات" ولتر بنزين 90 "11 جنيها" ولتر بنزين 92 "12.50" جنيه ولتر بنزين 95 "13:50 جنيه" وكذلك زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح سعر اللتر 10 جنيهات .





وشدد اللواء طارق الفقي على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والتاكسي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير وأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمراكز المختلفة.





وناشد محافظ سوهاج المواطنين في حالة وجود أية شكاوى بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظة وهي الخط الساخن 114 ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093) ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733) ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة (01123388360) بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم أى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.





وكلف اللواء طارق الفقي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإشتراك مع مديرية التموين والإدارات التابعة لها متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة للمخالفين .