الإسماعيلية تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا مُوسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا رقم (٢٧٥) لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك على إثر زيادة أسعار الوقود، الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤، حيث أعلنت عن زيادة أسعار الوقود بمقدار جنيه واحد لكافة فئات البنزين.

ليصبح (بنزين ٨٠) بـ ١١ جنيه بدلًا من ١٠، و(بنزين ٩٢) بـ ١٢.٥ جنيه بدلًا من ١١.٥، و(بنزين ٩٥) بـ ١٣.٥ جنيه بدلًا من ١٢.٥.

وزيادة أسعار السولار بمقدار ١.٧٥ جنيه، ليصبح بـ ١٠ جنيهات بدلًا من ٨.٢٥.

وكلف محافظ الإسماعيلية مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

ومنذ الصباح الباكر تابع رؤساء المراكز والمدن انتظام العمل بالمواقف العمومية ومحطات السولار؛ للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها في أماكن ظاهرة والتأكد من توافر حصص السولار بمحطات الوقود.

هذا وتتلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة شكاوى للمواطنين بخصوص التعريفة الجديدة للسيارات السرفيس على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك على مدار ٢٤ ساعة، وذلك عبر الخط الساخن ١١٤ أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، وكذلك على أرقام ٣١٣٦٦٦١/٢، ٣٣٨٠٢٤١، مؤكدًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.