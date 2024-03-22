طقس مائل للدفء نهارا على الأجواء بالإسماعيلية

يسود طقس مائل للدفء صباح اليوم الجمعة على الأجواء بمحافظة الإسماعيلية مع اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك .حيث سجلت درجات الحرارة اليوم العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية. وبدت الأجواء في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وشهدت الأحوال الجوية الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس .



وتشهد الحركة التجارية بالاسواق التجارية بالإسماعيلية في ساعات النهار نشاطا محدودا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وساعات الصيام .لتعاود نشاطها في ساعات الليل مع انقضاء اوقات الصيام .

وتنتظم حركة سير المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة في ساعات الصباح وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم ضمن قافلتي الشمال والجنوب.فيما تنتظم أعمال الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.