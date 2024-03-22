مخرج مسلسل "حق عرب" يكشف الموعد النهائي للإنتهاء من تصوير العمل



كشف المخرج اسماعيل فاروق، مخرج مسلسل "حق عرب"، الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024 أنه اقترب من الانتهاء من تصوير المشاهد النهارية والحلقات المتبقية من المسلسل؛ مشيراً إلي أن يتبقي أيام قليلة علي انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

وقال اسماعيل فاروق، في تصريحات صحفية، أنه يتبقي لما يقرب من اسبوع علي الانتهاء من التصوير حتي تدخل باقي الحلقات الخاصة بالمسلسل عمليات المونتاج والمكساج والألوان؛ مشيراً أنه يقوم بالتصوير بشكل مستمر من اول ايام شهر رمضان.

واختتم اسماعيل فاروق، حديثه مؤكداً أنه سعيد بالعمل مع جميع المشاركين في المسلسل بداية من الممثلين والإنتاج ومديرو التصوير وكل الفريق؛ ومشيراً أن هناك مفاجآت كثيرة سوف تقلب أحداث المسلسل وخاصة بعد عرض الحلقة العاشرة.

مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

تدور الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.