دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي|تفاصيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال للاشتباه بتسلل طائرة دون طيار.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه "تخوفا من تسلل طائرة معادية إلى منطقة الجليل الغربي في الشمال الإسرائيلي، تم إطلاق صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات".

وأوضحت أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات عدة من بينها أدميت وإيلون وزرعيت وحنيتا وشتولا الجليل الغربي خشية تسلل طائرة مسيّرة.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن تحركات أمنية غير مسبوقة لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق تواجده في الضاحية الجنوبية لبيروت.