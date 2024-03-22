بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. أسعار البنزين في مصر 2024

اسعار البنزين في مصر 2024.. شهدت أسعار البنزين والسولار والغاز قرارت جديدة تتضمن ارتفاعًا جديدًا في أسعار البنزين، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة في مصر 2024



حيث نصت القرارات الجديدة على أن يتم العمل بها بداية من الساعة الثالثة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، وكانت لجنة التسعير التلقائي أعلنت عن تحريك سعر البنزين والسولار يأتي تماشياً مع الأسعار العالمية، وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تأجيل تطبيق الزيادة لأكثر من مرة، وأشارت اللجنة إلى ان القرار جاء بسبب الإرتفاع الملحوظ في أسعار النفط عالمياً بسبب الحرب على أوكرانيا، وبعدها على غزة .

محطة بنزين وسولار

ووصلت مخصصات دعم اسعار البنزن والسولار وعدد من المواد البترولية الأخرى حوالي 119 مليار و 419 مليون جنيه، في الموازنة العامة الحالية والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من يوليو الماضي، بزيادة بلغت حوالي 61 مليار و 325 مليو دميه.، وتستمر الحكومة المصرية في جهدها لتوصيل الغاز إلى المنازل لحوالي ما يقرب من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، أما الغاز الطبيعي فقد تم توصيله إلى 81 منطقة جديدة للمرة الأولى ومنها 33 محافظة بصعيد مصر.





اسعار البنزين في مصر 2024



وسجل سعر لتر بنزين 80 نحو 11 جنيه



وسجل سعر لتر بنزين 92 نحو 12.5 جنيه



بينما سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 13.5 جنيه



كما سعر لتر السولار نحو 10 جنيهات



وسجلت سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم نحو 100 جنيه



سعر متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه



سعر لتر الكيروسين: 10 جنيهات



سعر طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه



سعر استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه.



سعر استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه





