مدرس بإعلام: الذكاء الاصطناعي مفيد للإعلاميين وله مزايا متعددة (فيديو)

رداً على استسفار حول كيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، أجابت الدكتورة أميرة عبدالحميد، مدرس الإعلام وفنون الاتصال، أنه له العديد من الفوائد فالذكاء الاصطناعي يدخل في كافة المجالات، ومنها الإعلام.

وأضافت «عبدالحميد»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنَّ الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كبير في تدفق البيانات وجمع المعلومات وتيسير وسهولة الحياة في العديد من المجالات وأبرزها الإعلام.

يمكن لمقدمين البرامج وصانعي المحتوى على سبيل المثال إعداد الأسئلة الهامة للحلقة عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وتابعت مدرس الإعلام وفنون الاتصال، موضحة: «يمكن لمقدمين البرامج وصانعي المحتوى على سبيل المثال إعداد الأسئلة الهامة للحلقة عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التأكد من صحة البيانات والمعلومات، ومن ضمن المزايا المتعددة يساعدنا في كتابة المقدمة بشكل أفضل، وذلك على سبيل المثال لا حصر».

