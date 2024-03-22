السفير المصرى لدى أستراليا يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير هانئ ناجي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى حكومة ناورو يوم ١٥ مارس ٢٠٢٤ إلى ديفيد أديانج، رئيس جمهورية ناورو، حيث تضمنت مراسم تقديم أوراق الاعتماد عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، واستعراض حرس الشرف ورفع العلم المصري.

وعقب تقديم أوراق الاعتماد، دعا رئيس ناورو السفير هانئ ناجي لجلسة خاصة بحضور المستشار الأول لرئيس الجمهورية وسكرتير وزارة الخارجية، حيث أعرب خلالها عن تطلعه لنقل تحياته إلى فخامة رئيس الجمهورية، واهتمامه ببحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، ولاسيما تلك التى تمثل أولوية بالنسبة لناورو ومن بينها تغير المناخ والتنمية المستدامة والأمن القومى.

من جانبه، نقل السفير المصرى تحيات رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات ودفعها لآفاق جديدة على ضوء وجود فرص واعدة للتعاون ودعم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تناول اللقاء كذلك أهم القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والأقليمة، فضلاً عن تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب السفير هانئ ناجى عن تطلع الجانب المصرى إلى التنسيق المتبادل بين مصر وناورو على المستوى متعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.