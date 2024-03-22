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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أفيخاي: نشرنا صورًا بالخطأ لأشخاص على أنهم اعتقلوا

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه بسبب خطأ بشري، نشرنا صورًا لأشخاص على أنهم اعتقلوا خلال العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بغزة وهم ليسوا معتقلين.

 

 وأعلن أفيخاي أدرعي، في بيان له: أن مساء أمس تم نشر صورة كشف من خلالها الناطق بلسان جيش الدفاع عن بعض المخربين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة، من قبل قوات جيش الدفاع في منطقة مستشفى الشفاء بسبب خطأ بشري.

 وأضاف: بعض الصور التي نُشرت خاصة بمخربين لم يلقَ القبض عليهم بعدُ لكنهم موجودون حسب المعلومات المتوفرة لدينا في منطقة المستشفى ويتحصنون فيه، قوات جيش الدفاع تواصل جهدها الرامي لاعتقالهم، وبعد انتهاء العملية سيتم نشر هويات جميع المخربين.

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