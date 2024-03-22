أفيخاي: نشرنا صورًا بالخطأ لأشخاص على أنهم اعتقلوا

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه بسبب خطأ بشري، نشرنا صورًا لأشخاص على أنهم اعتقلوا خلال العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بغزة وهم ليسوا معتقلين.

وأعلن أفيخاي أدرعي، في بيان له: أن مساء أمس تم نشر صورة كشف من خلالها الناطق بلسان جيش الدفاع عن بعض المخربين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة، من قبل قوات جيش الدفاع في منطقة مستشفى الشفاء بسبب خطأ بشري.

وأضاف: بعض الصور التي نُشرت خاصة بمخربين لم يلقَ القبض عليهم بعدُ لكنهم موجودون حسب المعلومات المتوفرة لدينا في منطقة المستشفى ويتحصنون فيه، قوات جيش الدفاع تواصل جهدها الرامي لاعتقالهم، وبعد انتهاء العملية سيتم نشر هويات جميع المخربين.