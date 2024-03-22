سفيرة مصر في بوجمبورا تلتقي وزير الخارجية البوروندي

التقت أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر لدى بوروندي، مع وزير خارجية بوروندي ألبرت شنجيرو، حيث تم تناول خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونوهت السفيرة المصرية إلى العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر وبوروندي، وأكدت على تطلعها للعمل مع المسئولين البورونديين للتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى اهتمامها بالدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية، وبالتشاور والتعاون الدائم بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بشأن الدبلوماسية المائية، مستعرضة موقف مصر من قضية الأمن المائي.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية البوروندي عن اعتزازه الكبير بمصر، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وإلى استمرار دعم بوروندي لمصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

كما أكد الوزير شنجيرو على مساندة بوروندي لحقوق مصر ومصالحها المائية في ملف سد النهضة، وعلى تفهم بلاده الكامل لما تمثله قضية الأمن المائي من أولوية وجودية للشعب المصري.