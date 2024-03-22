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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السفير المصري في بغداد يلتقى مع وزير النقل العراقي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد السفير المصري في بغداد "أحمد سمير" لقاءاً مع وزير النقل العراقي "رزاق السعداوي"؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل.

 شدد السفير المصري في بغداد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعاون مع العراق، والحرص على نقل الخبرات المصرية الرائدة في تطوير هذا القطاع الحيوي إلى الجانب العراقي، ولاسيما دعم العراق في تنفيذ المشروعات التنموية المخططة لتطوير قطاع النقل، إلى جانب التعاون في مجال التدريب وتقديم الاستشارات وتدريب الكوادر العراقية في مصر.    

من جانبه، أكد وزير النقل العراقي على عمق العلاقات مع مصر، والروابط الوثيقة بين البلدين، معرباً عن تطلعهم للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال النقل، وتوسيع نشاط الشركات المصرية التي تعمل بقطاع النقل في العراق.

وأشاد بأداء وكفاءة الشركات المصرية التي تعمل بقطاع النقل العراقي.

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