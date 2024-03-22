السفير المصري في بغداد يلتقى مع وزير النقل العراقي

عقد السفير المصري في بغداد "أحمد سمير" لقاءاً مع وزير النقل العراقي "رزاق السعداوي"؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل.

شدد السفير المصري في بغداد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعاون مع العراق، والحرص على نقل الخبرات المصرية الرائدة في تطوير هذا القطاع الحيوي إلى الجانب العراقي، ولاسيما دعم العراق في تنفيذ المشروعات التنموية المخططة لتطوير قطاع النقل، إلى جانب التعاون في مجال التدريب وتقديم الاستشارات وتدريب الكوادر العراقية في مصر.

من جانبه، أكد وزير النقل العراقي على عمق العلاقات مع مصر، والروابط الوثيقة بين البلدين، معرباً عن تطلعهم للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال النقل، وتوسيع نشاط الشركات المصرية التي تعمل بقطاع النقل في العراق.

وأشاد بأداء وكفاءة الشركات المصرية التي تعمل بقطاع النقل العراقي.