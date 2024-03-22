عاجل
تحرك إسرائيلي سريع ضد تركيا بعد تصريحات اردوغان
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

 حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة الثانية من رمضان، بمسجد المشير طنطاوي في محافظة القاهرة، نقلًا عن القناة الأولى. 

 يؤدي الأئمة خطبة الجمعة الثانية من رمضان تحت عنوان: "رمضان شهر الانتصارات"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

 شددت وزارة الأوقاف على الأئمة، بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

موضوع خطبتي الجمعة الثالثة والرابعة من رمضان:

 أكدت البلاغة والإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

 وحددت الأوقاف، خطبة الجمعة الثالثة من رمضان بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان"، والجمعة الرابعة "صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد".

مواد متعلقة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

بوتين يكتسح انتخابات روسيا ويصبح رئيسًا في ولاية خامسة رسميًا

إسرائيل: سنعرض هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزًا

نشرة التوك شو.. تفاصيل حريق ستوديو الأهرام وسخرية رامز من باميلا ومرام

صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)
الجريدة الورقية