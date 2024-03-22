صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة الثانية من رمضان، بمسجد المشير طنطاوي في محافظة القاهرة، نقلًا عن القناة الأولى.

يؤدي الأئمة خطبة الجمعة الثانية من رمضان تحت عنوان: "رمضان شهر الانتصارات"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

شددت وزارة الأوقاف على الأئمة، بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

موضوع خطبتي الجمعة الثالثة والرابعة من رمضان:

أكدت البلاغة والإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وحددت الأوقاف، خطبة الجمعة الثالثة من رمضان بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان"، والجمعة الرابعة "صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد".