مؤلف «بابا جه»: المسلسل متاح لجميع الفئات حتى سن المراهقة

قال الكاتب محمد إسماعيل أمين، مؤلف مسلسل "بابا جه"، إن المسلسل بدأ بفكرة كتاب كوري بعنوان "أب بديل"، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة والفنان أكرم حسني، تواصلوا معه والسيناريست وائل حمدي، لتحويل الفكرة إلى مسلسل يتناسب مع الدراما المصرية.

وأضاف أمين، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسلسل عائلي وغير موجَّه للأطفال فقط، فالمسلسل متاح للأسرة وجميع فئات الأبناء من الصغر حتى سن المراهقة، معقبًا: "خلال أحداث المسلسل بنشوف في النص أن في أب بيحتاج أب، وإحنا شغالين بنينا شخصية هشام وكيف تحول من أب شايل العيلة إلى أب بقى عبء على العيلة".

أكرم حسني موهبة كبيرة ووفق في تجسيد شخصية الأب

وتابع: "رد الفعل على المسلسل يثبت أننا قدرنا نقنع الناس"، مؤكدًا أن أكرم حسني موهبة كبيرة ووفق في تجسيد شخصية الأب، وهو أيضًا شاعر وكاتب كلمات أغنية التتر، لافتًا إلى أن فكرة المسلسل كوميدية، لكن في إطار درامي اجتماعي.