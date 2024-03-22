إدارة المواقف بالفيوم تعلق اللافتات بالتعريفة الجديدة

قامت ادارة المواقف بالفيوم منذ الصباح الباكر بالمرور على مواقف المحافظة فى مدينة الفيوم والمراكز باشراف حازم حسنى حسان مدير الادارة ورفعت عوض الله نائب مدير ادارة المواقف بالمحافظة لتنفيذ تعريفة الركوب الجديدة التى اصدرتها المحافظة صباح اليوم الجمعه .

تم خلال الجولة تعليق لافتات بالتعريفة الجديدة فى المواقف والاشراف على تنفيذها فى مواقف مصر بالمدينة فى شارع جمال عبد الناصر وموقف بنى سويف فى الحواتم وايضا فى المواقف الخاصة بالمراكز فى حى السلخانة والمدينة الصناعية واسفل الكوبرى العلوى وفى الحواتم وفى حى الحادقة .

التعريفة الجديدة لسيارات الاجرة والتاكسى والسيرفيس فى الفيوم

وفى وقت سابق اليوم أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح اليوم الجمعة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور ومباحث المرور، بتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كافة مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قِبل المحافظة، وخطوط سير السيارات، مشدداً على ضرورة وضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة والنقل الجماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

وطالب المحافظ، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، من خلال أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ومنذ الاعلان عن تحريك أسعار البنزين والسولار، كلف الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع طارئ لتحديد أسعار تعريفة الركوب بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء مجالس المدن، ومدير ادارة المواقف، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وممثلي ادرة مرور الفيوم، ومديرية التموين، حيث تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة.

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